Die Silver Surfer sind da : Seniorenheime bauen das Internet aus

In Seniorenheimen fristete das Internet ein Nischendasein. Doch die Pflegeeinrichtungen denken um - auch weil sich ihre Kundschaft verändert. Foto: Uwe Zucchi/dpa.

Frankfurt/Main „Wo ist der Airdrop hin?“, fragt Rosemarie Fischer (81) und streicht über ihren Tabletcomputer. „Moment, ich muss die Brille aufsetzen“, antwortet Gisela Bossecker (95).

Schnell haben die beiden Damen im Käthe-Richter-Haus, einem Seniorenheim in Kassel, die Tauschfunktion gefunden und schieben auf digitalem Weg Fotos zwischen ihren Tablets hin und her. Doch nicht nur das: Sie schreiben Mails, telefonieren, versenden Kurznachrichten und spielen. Im Käthe-Richter-Haus ist das alles kein Problem - denn die Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt (AWO) hat kabelloses Internet.

Laut der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO) gehört das Käthe-Richter-Haus damit noch zu einer Minderheit in Deutschland: Geschätzt ein Drittel der Seniorenheime habe Internet. Man stehe beim Ausbau ziemlich am Anfang, sagt Nicola Röhricht, BAGSO-Referentin für Digitalisierung und Bildung.

Dabei sind sich Verbände und Heimbetreiber einig: Die Bedeutung von WLAN und Internet in den Pflegeeinrichtungen steigt, weil die ersten internetaffinen Senioren, nach ihrer Haarfarbe „Silver Surfer“ genannt, ins Pflegealter kommen. „Ältere Menschen, die heute schon viel mit digitalen Technologien umgehen, wollen auch im hohen Alter nicht darauf verzichten“, heißt es beim Digitalverband Bitkom. Senioreneinrichtungen müssten diesen Ansprüchen gerecht werden.

Ob bei der Wahl des Pflegeheims künftig der Internetzugang zu einem entscheidenden Kriterium wird, darüber gibt es unterschiedliche Ansichten. Für die BAGSO ist Nachfrage nicht das wichtigste Argument: „Der Punkt ist, dass gerade die, die im Heim leben und nicht mehr mobil sind, nicht mehr soviel am Leben teilnehmen können“, sagt Röhricht. Für diese Senioren sei das Internet „das Tor zur Welt“.

Was das Baby mit dem Wegdrehen zeigt

Verhalten richtig deuten : Was das Baby mit dem Wegdrehen zeigt

Vorsicht vor Kriminalität in der Pflege

Einfallstor für Betrug : Vorsicht vor Kriminalität in der Pflege

Auf die Balance kommt es an

Auf die Balance kommt es an : Kinder nicht für alles reflexartig loben

Auch Gisela Bossecker nimmt über das Tablet am Familienleben teil: Der Schwiegersohn lebe in Gießen, das ist gut 90 Autominuten entfernt. Sie bekomme Fotos und nutze die Videotelefonfunktion „Facetime“. Dabei ist Bossecker erst spät zum „Silver Surfer“ geworden: Mit 90 fing sie an, sich mit der Technik zu beschäftigen.