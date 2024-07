Es fängt mit Nacktfotos an Sexuelle Übergriffe im Netz: Wie sich Frauen wehren können

So oder ähnlich sieht nach der Erfahrung der beiden Expertinnen die Gedankenwelt vieler Betroffener aus. Hilfe und Unterstützung erhalten sie unter anderem in den Beratungsstellen, die es überall in Deutschland gibt. „Auch wenn das Erlebte nicht in den strafbaren Bereich fällt, ist es besser, sich mal beraten zu lassen und Unterstützung zu holen“, erklärt Arnold. „Ich wünsche mir, dass sich die Frauen mehr trauen und früher zu uns kommen.“