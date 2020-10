Entscheidungshilfe für Eltern : Sicher Gruseln: Zu Halloween auf kindgerechte Filme achten

München Die „Süßes oder Saures“-Tour durch die Nachbarschaft fällt diesmal für viele Kinder aus - der Schutz vor Corona geht schließlich vor. Ein bisschen Gruseln zu Halloween geht aber auch zu Hause.

Im Hexen- oder Geisterkostüm in der Schule oder Kita feiern und Süßigkeiten sammeln: In Corona-Zeiten fällt Halloween in dieser Form für die meisten Kinder aus. Gruselige Filme und Serien können ein wenig darüber hinwegtrösten, sie sollten aber kindgerecht sein.