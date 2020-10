Kindergeburtstag : Sind Trostgeschenke für Geschwister sinnvoll?

Geschenke nur für das Geburtstagskind - oder auch was Kleines für die Geschwister? Doch oft sorgen solche Trostgeschenke erst recht für Frust. Foto: picture alliance / Oliver Berg/dpa

Bonn Neidisch auf Geschenke, die Geschwister zum Geburtstag bekommen? Dieses blöde Gefühl muss bei Bruder oder Schwester gar nicht aufkommen - das funktioniert mit einem einfachen Trick.

Das passiert gar nicht so selten: Ein Kind hat Geburtstag und wird zur Feier des Tages reichlich beschenkt. Aus Sorge, dass das Geschwisterkind dann vor Neid erblasst, bekommt es oft von Eltern oder Großeltern, Onkel und Tante oder Bekannten auch ein kleines Trostgeschenk. Muss das sein?

„Grundsätzlich muss man Geschwistern keine Trostgeschenke machen“, findet Erziehungsexpertin Nicola Schmidt. Aus ihrer Sicht hat das ohnehin etwas von Mitleid. Das könnte beim Kind Frust erzeugen, weil es an dem Tag nun mal nicht im Fokus steht.

Damit Frust oder Neid gar nicht erst aufkommt, würde die Bestsellerautorin („Erziehen ohne Schimpfen“) Geschwisterkinder stattdessen schon in die Vorbereitung des Geburtstags miteinbeziehen.

Der Trick dabei: „So drehen wir das Spiel von "etwas bekommen" zu "etwas gemeinsam schaffen" einfach um“, erklärt Schmidt. Das trage so richtig Früchte, wenn man die Großeltern oder andere Besucher der Feier im Vorfeld darauf aufmerksam macht. So könne das Nicht-Geburtstagskind vor Stolz fast platzen, wenn es etwa hört: „Was, den Kuchen hast du mitgebacken? So einen Bruder hätte ich auch gerne.“