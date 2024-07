Sich selbst lieben So können ältere Menschen Selbstfürsorge lernen

Um neue Gewohnheiten in den Alltag zu integrieren, empfehlen die Experten, sie zunächst als feste Termine in den Wochenplan aufzunehmen. Das gilt sowohl für die Gymnastik-Stunde als auch den Spaziergang an der frischen Luft. „Das fühlt sich am Anfang etwas mechanisch an, doch so startet man häufig neue Gewohnheiten“, sagt Simon Forstmeier.