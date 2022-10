Umstrittene Verkleidungen : So spricht man mit Kindern über die Kostümwahl

Landau/Fürth Man selbst denkt vielleicht an einen Clown oder an Biene Maja. Doch das Kind möchte lieber ein ganz anderes Kostüm für Halloween. Womöglich sogar eines, das man selbst nicht gut findet. Was tun?

Hitzige Debatten vermeiden und lieber Alternativen finden

Von hitzigen Diskussionen im Kaufhaus rät Anken in jedem Fall ab. Stattdessen kann man nachhaken, was hinter dem Kostümwunsch des Kindes steckt. „Ich könnte fragen, was fasziniert dich so daran, was gefällt dir daran und was sind die Eigenschaften, die du dir so wünscht?“, so Ulric Ritzer-Sachs, Sozialpädagoge bei der Onlineberatung der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung.