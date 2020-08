Mit Zeitpuffer : So werden Kinder selbstständiger

So werden Kinder selbstständiger

Wenn Kinder selbstständig werden, bekommen Eltern eine Gratislektion in Sachen Geduld. Foto: picture alliance / Andreas Gebert/dpa

Fürth „Ich kann das schon alleine“: Erreichen Kinder diesen Punkt, ist das Fluch und Segen zugleich. Denn meist geht am Anfang noch einiges daneben. Es lohnt sich aber, wenn Eltern geduldig durchhalten.

Wer seiner Zweijährigen beim Milch eingießen zuschaut, weiß, was Nervenkitzel ist. Und wenn sich der Dreijährige ganz alleine in die Latzhose friemelt, bekommen Eltern eine Gratis-Lektion in Sachen Geduld und Stoizismus.