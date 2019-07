Schulzeit gemeistert : Sollte Kind mit Ausbildungsbeginn Kostgeld zahlen?

Fürth Wenn die Schulzeit gemeistert ist, starten viele Jugendliche in eine vergütete Ausbildung und werden sozusagen flügge. Mit dem monatlichen Einkommen fühlen sie sich richtig unabhängig. Meist ist das Salär doch um ein Vielfaches höher als das einstige Taschengeld.

Ist das Azubi-Gehalt allerdings hoch genug, macht es für die Pädagogin Sinn, eine monatliche Abgabe festzulegen. „So können Eltern ihren Kindern durchaus den Umgang mit Geld mit auf den Weg geben.“ Wenn Teenager alles nur für sich verpulvern, spüren sie nie, was etwa ein gefüllter Kühlschrank, die regelmäßig ratternde Waschmaschine oder Putzmittel so kosten und wie schnell 500 Euro weg sind. „Wenn sie den Umgang mit Geld nicht gelernt haben, wachen sie erst in der ersten eigenen Wohnung auf“, so die Expertin.