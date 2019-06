Sparen ohne Verzicht : Spartipps für den Alltag

Spartipps für den Alltag Ob Single oder vielköpfige Familie - fast jeder wünscht sich, etwas mehr Geld zur Verfügung zu haben und hat deshalb schon einmal über Sparmaßnahmen nachgedacht. Diese müssen zum Glück gar keinen großen Verzicht bedeuten.

Pflaster, funktionierende Elektronik, Möbel: Die Liste der Dinge, auf die man nicht verzichten kann und in die man deshalb ab und an investieren muss, ist lang. Deshalb ist es sinnvoll, vor dem Kauf stets einen Preisvergleich durchzuführen, um nicht mehr auszugeben als unbedingt erforderlich. Pflaster und freiverkäufliche Medikamente beispielsweise bekommt man bei Online-Apotheken oft günstiger als in einer Filiale. Braucht man neue Druckerpatronen, gibt es günstige Alternativen zu den Patronen der Druckerhersteller. Wer neue Möbel, Gartenzubehör oder andere Haushaltsgegenstände braucht, kann sich erst mal auf den bekannten Plattformen im Internet umsehen: Eventuell gibt es den gesuchten Gegenstand dort in akzeptablem Zustand zu einem guten Preis - und nicht alles muss man im Neuzustand besitzen.