Trost für Trauernde : Sternenkinder: Foto des toten Babys kann Eltern helfen

Hann. Münden Er fährt ins Krankenhaus, wenn ein Baby stirbt: Martin Witt fotografiert als einer von 600 Ehrenamtlichen sogenannte Sternenkinder - als Hilfe und Trost für trauernde Eltern. Obwohl er sich mit Toten auskennt, verlangt ihm sein Ehrenamt viel ab.

Martin Witt kennt den Anblick von Toten. „In meinem Beruf komme ich immer, wenn alles schon passiert ist“, sagt der Kriminaltechniker aus Südniedersachsen. Er fotografiert an Tatorten, unterstützt bei der Leichenschau. Die Erfahrung hilft ihm, sein Ehrenamt nicht zu nah an sich rankommen zu lassen: Witt arbeitet für die Stiftung Dein Sternenkind, ein Fotografennetzwerk für trauernde Eltern.

Wie kommt ein Kriminaltechniker zu so einem Ehrenamt? „Das war vor vier Jahren“, sagt Witt, der sich mit Fotografie auskennt. Eine Freundin hatte ihm erzählt, dass sie vor vielen Jahren ihr Neugeborenes verloren hatte. Die einzige Erinnerung an ihr Kind: ein verpixeltes Handyfoto. Die Kameras waren damals noch nicht so gut.

Witt beschloss, Eltern ein würdevolles Andenken an ihr totes Kind geben zu wollen. Er recherchierte im Internet und fand die Stiftung Dein Sternenkind. Gut 600 Fotografinnen und Fotografen sind darin organisiert. Stirbt ein Baby, können Eltern oder Krankenhäuser die Freiwilligen kostenlos per App anfordern.

Ein Kind stirbt - wie geht man als Fotograf in eine solche Situation, was ist besonders wichtig? „Die Wünsche der Eltern“, sagt Kriminaltechniker Witt. Manchmal seien die aber so aufgelöst, dass sie keine Wünsche äußern könnten. Dann ziehe er die Kinder zuerst einmal an. Sie sollen nicht schutzlos wirken auf den Bildern. „Würdevoll, das ist wichtig.“