Aktionstag : Suchtberatungsstellen: Hilfe für Kinder abhängiger Eltern

Hamm Wenn Eltern alkohol- oder drogenabhängig sind, ist das gesamte Familienleben betroffen. Die Kinder leiden. Beratungsstellen bieten gezielte Hilfen an. Mindestens drei Millionen Heranwachsende sind Fachleuten zufolge betroffen.

Mehr als drei Millionen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene wachsen in suchtbelasteten Familien auf. Das schilderte Christine Kreider von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen in Hamm und sprach dabei von konservativen Schätzungen.

Etwa 2,65 Millionen von ihnen haben alkoholkranke Eltern, bei den anderen sind die Eltern überwiegend drogenabhängig. „Das ist eine enorm große Zahl, und die Dunkelziffer ist noch viel höher“, sagte die DHS-Referentin für Prävention der Deutschen Presse-Agentur zum Aktionstag der Suchtberatungsstellen am Mittwoch. „Fast jedes sechste Kind in Deutschland kommt aus einem Haushalt mit einer Suchtproblematik.“

Auch in Nordrhein-Westfalen weisen viele Stellen anlässlich des bundesweiten Aktionstags auf die Bedeutung kommunaler Suchtberatung für Kinder aus suchtbelasteten Familien hin - so der Verein Jugendhilfe Bottrop oder der Arbeitskreis Jugend- und Drogenberatung in Warendorf. In NRW sei im Mai ein Förderprogramm für den Aufbau von Versorgungsstrukturen für betroffene Kinder auf den Weg gebracht worden, hieß es bei der DHS.