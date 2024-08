Viel Zucker in Limo und Cola Süßgetränke: Was, wenn das Kind Wasser langweilig findet?

Doch es ist nicht die angeborene Vorliebe allein, die die das Verlangen nach süßen Getränken prägt. Auch das, was Kinder in ihrem Umfeld beobachten, spielt eine Rolle. „Wenn Eltern viel Wasser trinken, dann gucken sich die Kinder das in der Regel ab“, sagt Caroline Thiesmeier-Dormann. „Und dann ist Wasser nicht langweilig, sondern normal. Und alles, was darüber hinausgeht, ist eine tolle Ausnahme.“