Studie : Tiefstand für Hochzeiten im zweiten Coronajahr

Wiesbaden Das zweite Coronajahr erlebte einen Tiefstand an Hochzeiten. Dafür sei die Geburtenrate besonders hoch gewesen. Eine Studie zeigt Zahlen auf.

Fast noch nie haben in Deutschland so wenige Paare geheiratet wie 2021, dafür kamen im zweiten Corona-Jahr so viele Kinder zur Welt wie seit 1997 nicht mehr. Das geht aus vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor, die am Donnerstag in Wiesbaden veröffentlicht wurden.