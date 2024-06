Flüssigkeitsmangel Tipp für Ältere: Bei Hitze täglich auf die Waage stellen

An heißen Tagen ist es durchaus sinnvoll, beim Toilettengang noch einmal genau in die Kloschüssel zu schauen. Ist der Urin dort hellgelb, ist das ein gutes Zeichen, so die Deutsche Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin (DGG). Wirkt er hingegen dunkel oder es ist insgesamt sehr wenig, gilt das Gegenteil: das deutet auf ein Austrocknen des Körpers hin.