Beständigkeit ist wichtig : Umfrage: Viele wollen im Alter nicht umziehen

Hier will ich bleiben! Für die Mehrheit der Babyboomer kommt ein Umzug im Alter nicht infrage. Das zeigt eine Umfrage. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Baierbrunn Wie wohnen im Alter? Für die Generation der Babyboomer wird diese Frage zunehmend wichtiger. Eine Befragung zeigt: Die meisten wünschen sich Beständigkeit, was ihre Wohnsituation angeht.

Gut 70 Prozent der Befragten möchten in der jetzigen Wohnung bleiben - und zwar auch dann, wenn sie dort alleine leben müssen oder pflegebedürftig werden sollten.

Viele haben schon für das Alter vorgesort

Ein Teil der Babyboomer-Generation liebäugelt mit anderen Wohnformen für das Alter - auch wenn es noch keinen konkreten Plan gibt: Gut die Hälfte (53 Prozent) kann sich vorstellen, in einem Mehrgenerationenhaus zu leben.

Senioren-WG ist denkbares Lebensmodell

Für 37 Prozent der Befragten ist denkbar, in einer Senioren-WG zu wohnen. Und gut ein Drittel kann sich vorstellen, ein Zimmer in der Wohnung oder im Haus an junge Menschen zu vermieten, eventuell gegen Hilfe im Haushalt.