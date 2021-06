Toxic Positivity : Vergleichen über Instagram tut nicht gut

Positive Rückmeldungen in Form von Likes schütten Dopamin aus und verstärken den Drang, nur schöne Dinge zu teilen. Doch nur die Wahrnehmung aller Gefühle sorgen für echte gute Laune. Foto: dpa-infografik GmbH/dpa-tmn

Fulda Ein Phänomen, das durch Instagram, Facebook und Co. verstärkt wird: Nur das Schöne und Besondere wird gezeigt, unschöne Gefühle bleiben hinter verschlossenen Türen. Was macht das mit den Menschen?

Vermutlich kennt das fast jeder: Man sitzt in Jogginghose auf der Couch und scrollt beispielsweise durch seine Instagram-Timeline. Die Menschen, die dort ihre Fotos teilen, sind meist hübsch, gestylt, machen tolle Sachen und grinsen glücklich in die Kamera.

Und man selbst? Man fühlt sich plötzlich unnütz und fehl am Platz, weil man eben selbst gerade nicht so tolle und besondere Dinge tut, sondern ungeschminkt zu Hause sitzt.

Dass die Menschen, die da ihre tollen Fotos teilen, jedoch nur einen selektiven Ausschnitt einer gewählten Realität zeigen, vergisst man oft, sagt die Psychologin Linda Leinweber aus Fulda. „Ist das so, nehme ich schnell nicht mehr wahr, dass das da auf dem Bildschirm eben nicht die Wahrheit ist“, gibt sie zu bedenken.

„Dabei ist das Leben nicht immer nur schön. Man will sich jedoch nicht als schlecht gelaunten Menschen präsentieren, weil es ja bedeuten könnte, dass man mit den Schwierigkeiten des Lebens nicht zurechtkommt.“ Daher laute die Antwort auf diese Frage meist: „Gut“.

Nur weil man sie nicht wahrnehmen will, seien die unangenehmen Gefühle jedoch nicht weg. „Immer so zu tun, als hätte ich gute Laune, ist aber anstrengend und auf Dauer ungesund. Ich deckle damit etwas in mir ab, und das kostet psychische Energie.“ Die Folge können laut Röschmann zum Beispiel Schlafmangel bis hin zu Depressionen sein. Und mit sich selbst dauerhaft nicht ehrlich zu sein, könne langfristig das Immunsystem dämpfen.