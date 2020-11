Krankheit, Rente, Auto : Versicherungen: Diese Policen brauchen Sie wirklich

Verbraucher in Deutsch­land geben viel Geld für Versicherungen aus, die sie gar nicht benötigen. Einige Policen sind jedoch dringend zu empfehlen, um sich optimal abzusichern.

Jeder Mensch in Deutschland muss sich krankenversichern - entweder gesetzlich oder privat. Während Angestellte in der Regel in die gesetzliche Krankenversicherung einzahlen, eignet sich die private Variante eher für Beamte und Selbstständige. Auch das Einzahlen in die gesetzliche Rentenversicherung ist für die meisten Bürger verpflichtend. Einige Selbstständige sind von dieser Verpflichtung allerdings ausgenommen. Für Autofahrer ist außerdem die Kfz-Haftpflicht unabdingbar. Sonst wird das Fahrzeug gar nicht erst für den Straßenverkehr zugelassen.