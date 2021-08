„test“ : Viele Buggys nicht bequem für kleine Kinder

Berlin Leicht soll der Buggy sein, stabil und gut zu verstauen. Doch kann die zweite Karre im Leben eines Kindes auch mithalten, wenn der Nachwuchs wächst und wächst? Warentester sehen da Probleme.

Wird das Baby zum Kleinkind, steht meist ein Wechsel vom Kinderwagen zum Buggy an. Die wendigen Flitzer sind zwar meist robust und gut zusammenklappbar, doch kleine Passagiere sitzen in Buggys oft unbequem, so das Ergebnis der Stiftung Warentest zu Buggys und Joggern („test“-Ausgabe 9/2021). Insgesamt wurden neun Buggys und drei Jogger unter die Lupe genommen.