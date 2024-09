6- bis 18-Jährige befragt Viele Kinder haben Zeitlimit für Smartphone und Co.

So geben 67 Prozent der 6- bis 9-Jährigen an, Zeitlimits für Smartphone, Tablet und Co. gesetzt zu bekommen: Sie dürfen demnach im Schnitt 50 Minuten am Tag an die Geräte. Bei den 10- bis 12-Jährigen ist der Anteil mit 69 Prozent noch etwas höher, hier ist aber auch die eingeräumte Nutzungsdauer mit im Schnitt 90 Minuten großzügiger. Gefragt wurde nach der Nutzung in der Freizeit - die Verwendung für schulische Zwecke wurde ausgeklammert.