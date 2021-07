Stundenlang trockener Po : Viele Windeln halten Werbeversprechen

Berlin Eltern von Kleinkindern sind auf gut sitzende Windeln angewiesen. Eine gute Nachricht kommt daher von der Stiftung Warentest: Die meisten Windeln der Größe vier halten gut dicht und trocken.

Die beste Nachricht für Eltern vorweg: Von der Stiftung Warentest geprüfte Windeln halten oft, was sie versprechen. Sie halten nämlich lange dicht und die Haut bleibt in ihnen lange trocken.

Und noch besser: „Es gibt keine kritischen Schadstoffe in kritischen Mengen in diesen Windeln. Alle Windeln sind sauber“, sagt Stephan Scherfenberg von Stiftung Warentest. Diese hat elf Einwegwindeln der Größe vier - oft auch Maxi genannt - geprüft. Der Überblick:

„Maxiwindeln sind die am meisten verkaufte Größe“, erläutert Scherfenberg. Ausgezeichnet werden sie von den Anbietern meistens für Kinder zwischen sieben und 18 Kilo, manche auch nur zwischen acht und 14 Kilo. Also für Knirpse von ungefähr einem bis drei Jahre - eine große Entwicklungsspanne.

Am Anfang würden die Kinder noch krabbeln, später rennen und klettern - und in allen Situationen sollte eigentlich nichts in die Hose gehen, so Warentest-Redakteur Scherfenberg. „Weder tagsüber beim Spielen noch nachts im Schlaf.“