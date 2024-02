Frühlings-Liebe Von Deep Talk bis Sex-Würfel: 5 Tipps für mehr Spaß zu zweit

Ein Blumenstrauß zum Jahrestag, Date-Night im Standard-Restaurant - ja, das ist nett, aber irgendwie eben nichts Besonderes. „Was wirklich in Erinnerung bleibt, sind Überraschungen, die wirklich unerwarteten Überraschungen“, so Melzer. „Mieten Sie ein Hotelzimmer für eine Nacht, nehmen Sie Massageöl mit.“ Oder wie wäre es, gerade in Alltagssituationen „drunter“ irgendwas Aufregendes zu tragen? Oder: „Füllen Sie einen Picknickkorb und fahren in die Natur. Es gibt auch Thermen, in denen man Séparées mieten kann,“ so Melzer. Es gehe nicht darum, viel Geld auszugeben, sondern vielmehr um Kreativität und Mühe.