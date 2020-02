Angel-Tipps und Tricks : Von der Schonzeit bis zum Spinner-Tuning

Angeln ist ein Hobby, das Ihnen neben tollen, frischen Fischen auch vor allem Ruhe und Erholung schenkt. Sie halten sich in der Natur auf und fangen Ihren eigenen Fisch. Damit das auch wirklich gelingt, hier einige Tipps und Tricks für Angler. Wichtig ist, dass Sie einen gültigen Fischereischein besitzen und die Fischerprüfung erfolgreich abgeschlossen haben Ansonsten warten in Deutschland auf Sie hohe Strafen beim "Schwarz-Fischen".

Wer sich an die Regeln hält, muss die Schonzeiten beachten. Hierzu gehören die Zeiten und die Mindestmaße für die einzelnen Fischarten. Dadurch werden die Fischbestände in Deutschland erhalten und die Fische werden innerhalb der Fortpflanzungs- und Laichzeit nicht gestört. Somit können sie sich ohne Störung weiter fortpflanzen. Hierbei ist es für Sie wichtig zu wissen, dass jedes Bundesland seine eigenen Mindestmaße und Schonzeiten individuell festgelegt hat. Informieren Sie sich vor dem Fischen darüber, ob eine Fischart derzeit geschützt ist und falls Sie Urlaub in einem anderen Bundesland machen, keine Fehler auf Sie zukommen.