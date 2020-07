Von Zuhause aus in ein echtes Abenteuer starten : Escape Games in den eigenen vier Wänden

Escape Games in den eigenen vier Wänden

Von Zuhause aus in ein echtes Abenteuer starten

Besonders in den aktuellen Corona-Zeiten langweilen sich die Kinder zuhause oft. Escape-Rätsel bieten die perfekte Lösung, um den Kleinen - und auch Großen - ein ganz besonderes Abenteuer zu bieten. Sie können die tollen Rätsel ganze einfach mit ein wenig Fantasie und etwas Zeit für die Vorbereitungen im heimischen Garten oder in der Wohnung veranstalten.

Fang den Spitz, Monopoly oder UNO - wahrscheinlich können Sie diese Spiele nicht mehr sehen. Ihren Kindern geht es da nicht anders. Während der Corona-Zeit sind Kinder und Eltern dazu gezwungen, sehr viel Zeit zuhause zu verbringen. Mit der Zeit werden die herkömmlichen Spiele selbst mit Mama und Papa für die Kinder langweilig. Höchste Zeit also, dass Sie sich etwas Neues einfallen lassen.

Escape-Room Spiele für zuhause sind aktuell super angesagt und können auch ohne viel Aufwand zuhause realisiert werden. In den vergangenen Jahren sind die Escape-Rooms immer beliebter geworden - auswärtige Rätsel-Räume sind aktuell aufgrund von Corona allerdings geschlossen. Damit Ihre Kinder auch zuhause in ihr ganz eigenes Escape-Abenteuer starten können, wird allerdings gar nicht allzu viel benötigt.