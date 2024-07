Lesen lernen Wann die Augen von Schulkindern eine Pause brauchen

Lesen und Schreiben lernen, Rechnen und Co.: Damit all das von Anfang an im Schulalltag möglichst leichtfällt, kommt es auch darauf an, dass der Nachwuchs gut sehen kann. Schließlich werden 90 Prozent der Informationen über die Augen aufgenommen, informiert das Kuratorium Gutes Sehen (KGS).