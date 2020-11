Ausgeruht : Wann Eltern den Mittagsschlaf streichen sollten

So erholsam der Mittagsschlaf für Eltern und Kinder auch ist: Irgendwann wird es Zeit, ihn wegzulassen. Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn

Düsseldorf Bei Babys steht Schlafen ganz oben auf der Bedürfnisliste. Werden die Kinder größer, wird aber irgendwann sogar der Mittagsschlaf abgeschafft. Woran erkennen Eltern den richtigen Zeitpunkt dafür?

Der Mittagsschlaf gleicht in Familien mit Kleinkindern oft einer Wissenschaft für sich: Nicht zu spät, nicht zu früh, nicht zu lang, aber auch nicht zu kurz sollte er sein.

Aber selbst, wenn man all das akribisch einhält, findet man sich ziemlich sicher irgendwann um 22.00 Uhr mit einem im Bett hüpfenden und singenden Kleinkind wieder. Das kann ein Zeichen dafür sein, dass Eltern sich vom liebgewonnenen Mittagsschlaf verabschieden sollten. Doch wie macht man das am besten? Und wann ist es wirklich so weit?