Late Talker : Wann spricht mein Kind zu spät?

Hamburg/Osnabrück Stille Wasser sind tief - oder sie hinken in der Sprachentwicklung hinterher. Mit gezieltem Training können Kinder hier jedoch schnell aufholen - vorausgesetzt, Eltern warten nicht zu lange damit.

Aber wie viele Wörter sprechen kleine Kinder denn durchschnittlich? Bei den meisten geht es ab 18 Monaten so richtig los: Dann findet bei Kindern die sogenannte Wortschatzexplosion statt. Ständig lernen sie neue Wörter und wiederholen alles, was Mama, Papa oder Geschwister so erzählen. Etwa 50 bis 150 Wörter umfasst ihr Wortschatz in diesem Alter. Mit drei Jahren formulieren dann fast alle Mädchen und Jungen Mehrwortsätze und können alles ausdrücken, was sie möchten.