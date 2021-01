„Wir müssen reden“ : Warum Aufklärung für Kinder so wichtig ist

Warum Aufklärung für Kinder so wichtig ist

Duisburg Dem Kind erklären, wozu Kondome da sind? Oder was ein Dildo ist? Aber ja, findet ein Sexualtherapeut. Denn gerade weil so viele Infos im Netz herumschwirren, dürfen Eltern nicht schweigen.

Niemand findet es wohl peinlich, beim Familienessen über Gemüse zu reden. Über Sex hingen fällt es Eltern oft immer noch schwer, die richtigen Worte zu finden. Dabei sind Gespräche über dieses Thema immens wichtig. Sexualtherapeut Carsten Müller hat es sich daher zum Ziel gesetzt, dass alle in der Familie am Ende über Sex genauso unbefangen reden können wie über Brokkoli.

In seinem Buch „Sex ist wie Brokkoli nur anders“ gibt er Antworten auf Fragen wie „Wie erkläre ich meinem Kind, woher die Babys kommen?“, „Was tun, wenn der Teenager Pornos schaut“ oder „Darf ich als Vater meine Tochter auf den Mund küssen?“. Worauf es beim Aufklären aufkommt und warum das Internet meist ein schlechter Ratgeber ist, erklärt Carsten Müller im Interview.

Frage: Herr Müller, Eltern wollen heute gerne in alles involviert sein, beschäftigen sich zum Beispiel mit den Speiseplänen ihrer Kinder in Kitas und Schulen. Die Aufklärung ihrer Kinder würden die meisten aber gerne delegieren: Warum ist das so?