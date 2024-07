Erziehung Warum Eltern ihrem Kind nicht immer Geld zustecken sollen

Wie viel Taschengeld angemessen ist, dazu gibt die Taschengeldtabelle des Jugendinstituts eine Orientierung. Für 6-Jährige zum Beispiel schlägt diese aktuell noch 1 bis 1,50 Euro pro Woche vor, für 12-Jährige 21 bis 23,50 Euro im Monat, also 5 bis 6 Euro pro Woche. Wobei diese Daten aus dem Jahr 2020 sind. „Man kann hier also ein bisschen Inflationsausgleich drauflegen“, sagt Guglhör-Rudan. Im Laufe dieses Jahres werden die Werte in der Tabelle voraussichtlich etwas noch oben angepasst.