„Gewohnt und gelernt“ : Warum Frauen beim Friseur mehr zahlen

Berlin Hat eine Frau die gleiche Frisur wie ein Mann, zahlt sie im Friseursalon oft trotzdem mehr. Aber warum eigentlich? Manche wollen es anders machen.

Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau ist ein viel diskutiertes Thema. Es gibt aber noch viele Orte, an denen Frauen nicht gleichbehandelt werden. Beispielsweise in Friseursalons. Hier reicht ein Blick aufs Preisschild.

Bei Starfriseur Shan Rahimkhan, der Salons am Berliner Gendarmenmarkt und am Kurfürstendamm hat, sahen die Preisschilder vor nicht allzu langer Zeit in etwa so aus: Damenhaarschnitt 90 Euro, Herrenhaarschnitt 70 Euro. Akkurat frisierte Fußballer und Männer mit Haartransplantionen sind längst nichts Ungewöhnliches mehr. Rahimkhan findet das Preiskonzept nach Geschlecht nicht mehr zeitgemäß.