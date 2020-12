Schlau und kreativ : Warum Kinder Geschichten erfinden dürfen

Fürth Kinder erzählen oft täuschend echt klingende Geschichten, die aber erfunden sind. Müssen Eltern sich deshalb Sorgen machen? Nein, sagt eine Erziehungsexpertin. Das Gegenteil ist der Fall.

„Der Konstantin ist heute im Kindergarten so schlimm hingefallen, dass der Krankenwagen ihn abholen musste - mit Blaulicht!“ oder: „Auf dem Spielplatz habe ich drei Mädchen kennen gelernt, bei der einen übernachte ich jetzt.“

In erster Linie sollten Erwachsene das Spiel erstmal mitspielen und sich für die Geschichten ihrer Kinder interessieren, sagt Dana Mundt, Sozialpädagogin bei der Onlineberatung der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung: „Man erfährt dabei soviel über die Gedankenwelt der Kinder, was sie beschäftigt und in ihren Köpfen vorgeht und wie sie sich die Welt erklären.“