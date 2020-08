Richtig messen : Warum Kinderschuhe nicht zu klein sein dürfen

Bregenz Der Schuhkauf mit dem Nachwuchs kann zur Nervenprobe werden. Doch auch wenn das Kind quengelt, sollte man nicht vorschnell zugreifen. Ein Experte erklärt, worauf es bei der Größe ankommt.

In Zahlen gesprochen: Sitze ein Schuh an Ferse und Ballen gut, könne er durchaus bis zu 20 Millimeter länger sein als die Füße, so Kinz.

Generell plädiert der Sportwissenschaftler allerdings dafür, wann immer es geht auf Schuhe zu verzichten. „Kinder sollten so oft wie möglich barfuß laufen, vor allem in den ersten sechs Jahren.“

Sein Team habe eine Untersuchung in Japan gemacht, wo Kinder in manchen Kindergärten nur barfuß gehen. „Die Barfuß-Kinder hatten, was die Großzehenwinkel angeht, viel bessere Füße. Die Großzehengelenke waren nicht so verformt wie jene der Hausschuhkinder.“