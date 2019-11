Unvernunft tut gut : Warum wir im Alter noch was riskieren müssen

Hamburg Im Ruhestand die Beine hochlegen und mal halblang machen - das klingt vernünftig. Und etwas langweilig. Dürfen ältere Menschen nicht auch noch ein bisschen verrückt sein?

So sieht es auch Gerhard Sprakties, Altenseelsorger und Autor des Buchs „Happy-Aging statt Anti-Aging“. Er findet es wichtig, sich schon in jüngeren Jahren mit dem Älterwerden zu beschäftigen: „Sonst fällt man im Ruhestand in ein existenzielles Vakuum und weiß plötzlich nichts anzufangen mit all der Zeit. Dabei ist es die Gelegenheit, noch einmal Grenzen auszutesten.“