„Mein Mann ist schwul“ : Was das Coming-out des Partners bewirkt

Was das Coming-out des Partners bewirkt

Männer werden oft für ihr Coming-out gefeiert - doch was die Partnerinnen durchleben, können viele kaum nachvollziehen. Foto: Richárd Bellevue/Westend61/dpa-tmn

München Verlassen zu werden, weil sich die Partnerin oder der Partner als homosexuell outet, das stellt die Welt auf den Kopf. Das damit verbundene Leid wird oft nicht gesehen.

„Das trifft auf einer ganz tiefen Ebene“, sagt die Lebens- und Sexualberaterin Dagmar K. Raimund. Sie bietet Online-Sprechstunden für Frauen an, deren Männer sich als homosexuell geoutet haben. Besonders schmerze die Frauen, die bei ihr Rat suchen, die Tatsache, „dass sich der Mann ja nicht nur von seiner Frau abwendet, sondern insgesamt von der Weiblichkeit“. Und viele kämpften sehr damit, dass kaum jemand nachvollziehen könne, was sie gerade erleben.

Studie: Belastung für Ex-Partner am größten

Frauen wie Männer erlebten das Coming-out ihres Partners nach jahrelanger heterosexuell gelebter Beziehung als enorme Herausforderung und Lebenskrise, heißt es in einer Studie, die für ein Projekt des Lesben- und Schwulenverbandes LSVD erstellt wurde.

Partnerinnen und Partner, Kinder, Eltern und Geschwister wurden dabei befragt, wie sie ein spätes Offenbaren von Homosexualität erlebten und verarbeiteten. Am größten war die Belastung, so das Fazit, für die Partnerinnen und Partner. Zu Wut und Trauer, Verzweiflung und Enttäuschung kämen oft „die Ungewissheit, ob die gesamte Beziehung nur ein „Alibi“ war, die Chancenlosigkeit beim „Kampf“ um die Beziehung, die Schuldgefühle für die Entwicklung der Homosexualität“.

Beim Coming-out steht im Fokus, wer „herauskommt“ damit, dass er als Mann Männer und als Frau Frauen liebt. Im Vergleich zu früher ist zwar durch gewachsene gesellschaftliche Akzeptanz vieles einfacher geworden. „Aber die Ehefrauen von Männern, die sich zu ihrer Homosexualität bekennen, werden nach wie vor kaum wahrgenommen“, sagt Kundri Böhmer-Bauer, die dies in den 1990er Jahren durchlebt hat.

„Fast jede Woche meldet sich eine Frau bei mir“, erzählt Sharon Rieck. Sie koordiniert die Arbeit der Gruppe bundesweit. Es gibt mehrere Regionalgruppen, in der sich Frauen regelmäßig treffen, rege genutzt wird auch eine geschlossene Facebook-Gruppe .

Vergleichbare Angebote für Männer sind hingegen kaum zu finden. Während Frauen sich Online-Plattformen und -Netzwerke aufgebaut hätten, mangele es weitgehend an Unterstützung für Männer, die sich mit dem Coming-out ihrer Partnerin konfrontiert sehen, konstatieren auch die Autorinnen der Studie zum LSVD-Projekt „Homosexualität und Familien“. Manche rufen dann bei „Tangiert“ an, erzählt Sharon Rieck, „weil sie nicht wissen, an wen sie sich sonst wenden sollen“.