Gefühlschaos erlaubt : Was ein Outing für Eltern bedeutet

Was ein Outing für Eltern bedeutet

Bad Segeberg „Ich liebe das gleiche Geschlecht“: Ein ganz normaler Satz, der manche Eltern hilf- und ratlos macht. Was ihnen helfen kann? Die Erkenntnis, dass sich an der Liebe zum Kind dadurch nichts ändert.

Es war mehr Zufall als geplant: Erika Micale, Mutter zweier Söhne aus Schleswig-Holstein, war gerade dabei die Betten zu beziehen, als sie den Geldbeutel ihres damals 15-Jährigen fand - und darin ein Liebesgedicht an einen Mann.

Micale kreisten danach viele Gedanken durch den Kopf: Was, wenn sie auf natürlichem Wege keine Enkel bekommen kann? Was, wenn ihr Kind auf der Straße angefeindet wird oder ein Arbeitgeber negativ reagiert? Schlimm sei diese Zeit für sie gewesen.

„Auch, wenn es heutzutage nicht mehr ungewöhnlich ist, wenn ein Mensch sich outet, wünschen sich die Eltern natürlich etwas anderes für ihr eigenes Kind“, sagt Carolin Barth, Psychologin aus Mülheim an der Ruhr. Die klassische Vorstellung von der Familie mit Kindern und einem angesehenen Job sei einfach in den Köpfen verankert. „Wenn sich ein Jugendlicher dann outet, wird diese Vorstellung zumindest teilweise erstmal weggewischt.“

Das sei aber Quatsch. Auch ein homosexueller Mensch könne Kinder bekommen - auch auf natürlichem Wege. Dennoch: „Eltern, die zunächst etwas irritiert vom Outing ihres Kindes sind, dürfen ihre - vielleicht widersprüchlichen - Gefühle und Gedanken, Sorgen oder Ängste ernst nehmen“, sagt Hiltrud Liedtke, Beraterin beim Caritasverband für das Bistum Erfurt. Auch sich Hilfe zu suchen sei völlig okay.

„Als Beraterin würde ich in einer solchen Situation mit den Eltern schauen, was genau sie beschäftigt und bewegt. Und ich würde mit ihnen nach Wegen suchen, in einem guten, wohlwollenden und unterstützenden Kontakt mit ihrem Kind zu bleiben“, sagt Liedtke.