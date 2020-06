Alle unter einem Zeltdach : Was Familien am Camping schätzen

Was Familien am Camping schätzen

München Viel Zeit draußen, viel Zeit füreinander und viele Spielkameraden in den Nachbarzelten: Das schätzen Familien am Campingurlaub. Für Neulinge muss es aber nicht gleich eine wochenlange Reise sein.

„Mit dem Zelt oder Camper unterwegs zu sein, gibt uns tatsächlich dieses Gefühl von Freiheit: Man ist viel an der frischen Luft, rückt enger zusammen und kann spontan reagieren, wenn es irgendwo so schön ist, dass man bleiben möchte“, sagt Andreas Arnold. Zusammen mit seiner Frau Jenny Krämer berichter er im Blog „Travelisto“ von den Familienreisen mit den beiden Söhnen, elf und sieben Jahren alt.

Der Camping- und Ferienpark Teichmann am hessischen Edersee ist so ein familienfreundlicher Platz, der für seine Kinder-Animation gerade prämiert wurde. „Die Kinder wollen herumlaufen, sie wollen aber auch beschäftigt werden“, sagt Platzbetreiber Ernst-Rudolf Müller. Deshalb gibt es einen Mini-Club, Kinderkino, Bogenschießen und Beachvolleyball, Goldwaschen, Geocaching und Singen am Lagerfeuer.

In den meisten Campingführern lässt sich gezielt nach Plätzen mit Familienprogramm suchen. Sich dann in den Schulferien spontan auf den Weg zu machen, ist allerdings keine gute Idee: „Man sollte unbedingt vorher reservieren“, sagt Viktoria Groß. Beliebte Plätze an der Küste oder an Badeseen seien in der Hauptsaison oft ausgebucht. Und: Das Zusatzangebot macht sich der Regel auch im Preis bemerkbar.