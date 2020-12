Neuer Lockdown : Was gilt für Alten- und Pflegeheime?

Berlin Die Infektionszahlen bleiben hoch, immer wieder gibt es Corona-Ausbrüche in Pflegeheimen. Mit Blick auf Besuche zu Weihnachten ist das eine schwierige Situation.

Dass Weihnachten auch in den Alters- und Pflegeheimen wegen der Corona-Pandemie ganz anders ablaufen wird als sonst, war länger klar. Bund und Länder haben in ihrem Beschluss vom Sonntag aber noch mal betont, dass in den Einrichtungen besondere Schutzmaßnahmen zu treffen seien. Was heißt das für Besuche?