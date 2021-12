„Kein Corona mehr“ : Was Kinder sich in diesem Jahr vom Christkind wünschen

Was Kinder sich in diesem Jahr vom Christkind wünschen

„Mein größter Wunsch dieses Jahr ist, dass Corona nicht mehr da ist“, heißt es auf dem Wunschzettel eines Kindes, der in der Christkindpostfiliale in Engelskirchen im Wunschzettel-Büro liegt. Foto: Oliver Berg/dpa

Himmelstadt Bücher, Spiele und Bastelsachen: Unter dem Weihnachtsbaum dürften in diesem Jahr wieder vor allem Spielzeug-Klassiker liegen. Aus vielen Wunschzetteln ans Christkind geht aber auch ganz deutlich hervor: Die Kinder haben Corona wirklich satt.

Spielzeug, ein Haustier oder mehr Zeit mit Papa: Die Weihnachtswünsche der Kinder sind vielfältig. Zehntausende Wunschzettel stapeln sich im Advent in den sieben deutschen Weihnachtspostämtern und werden von fleißigen Helfern beantwortet.

„Gefragt sind dieses Mal vor allem Dinge, die man im Haus machen kann, etwa Gesellschaftsspiele und Bastelsachen“, beobachtet Britta Töllner, Sprecherin der Deutschen Post für die Christkindpostfiliale Engelskirchen. Wie schon im vergangenen Jahr spiele die Corona-Krise in vielen Zuschriften eine große Rolle.

„Ich wünsche mir, dass Corona schnell vorbei ist“, schreibt Benjamin in krakeliger Kinderschrift. Auch Clara hofft, „dass Corona wieder aufhört“ und hat dazu einen Regenbogen gemalt. „Mein größter Wunsch dieses Jahr ist, dass Corona nicht mehr da ist“, heißt es in einem anderen Brief.