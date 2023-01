Kinderkrankheiten : Was Sie über Scharlach und Windpocken wissen sollten

Was Sie über Scharlach und Windpocken wissen sollten

Berlin Großflächig, punktuell, mit Juckreiz? Einige Kinderkrankheiten gehen mit Hautausschlag einher. Besonders häufig sind in Deutschland Windpocken und Scharlach. Wie lassen sie sich unterscheiden?

Wenn sich ein Ausschlag auf der Haut bildet, kann das ein Zeichen für Windpocken oder Scharlach sein. Beide Krankheiten sind in Deutschland häufig und hochansteckend. Der Ausschlag kann sich in beiden Fällen über den gesamten Körper ausbreiten. Doch es gibt auch Unterschiede.

Hier lesen Sie, welche das sind - und was Sie noch wissen müssen.

Wie verbreitet sind Windpocken und Scharlach?

Wie werden Windpocken und Scharlach übertragen?

„Eine Windpocken-Übertragung erfolgt durch feinste Speicheltröpfchen, die Erkrankte beim Atmen, Husten, Niesen oder Sprechen in der Luft verbreiten“, erklärt Burkhard Rodeck von der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin.

Auch über großen Abstand hinweg kann das Virus noch in den Körper eines anderen Menschen gelangen und sich dort ausbreiten - sozusagen getragen vom Wind. Daher auch der Name Windpocken.

Schon gewusst? Laut Mediziner Rodeck führt fast jeder Kontakt zwischen einer ungeschützten Person und einem an Windpocken erkrankten Menschen zu einer Ansteckung. Vorausgesetzt, dieser war noch nicht mit Windpocken infiziert. Denn wer einmal an Windpocken erkrankt war oder vollständig geimpft wurde, ist in der Regel ein Leben lang vor einer erneuten Ansteckung geschützt.