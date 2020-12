Einfach weg : Was tun, wenn ein Angehöriger vermisst wird?

Besonders tragisch ist es, wenn Kinder vermisst werden. Eltern sollten in solchen Fällen so schnell wie möglich die Polizei einschalten. Foto: Federico Gambarini/dpa/dpa-tmn

Oldenburg/München Ein Angehöriger oder Freund verschwindet spurlos - für viele eine Horrorvorstellung. Dennoch ist es wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren - und Suchanzeigen nicht sofort online zu stellen.

Wer einen Angehörigen vermisst, ist in großer Sorge und möchte den- oder diejenige so schnell wie möglich wieder in die Arme schließen. Und das ist in den meisten Fällen auch möglich.