Erziehungs-Tipp : Was tun, wenn sich das Kind öffentlich selbst befriedigt?

Was tun, wenn sich das Kind öffentlich selbst befriedigt?

Fürth Eltern sind irritiert, wenn sie sehen, dass sich ihr Kind selbst Lust verschafft. Das ist zwar ganz natürlich, sollte aber nicht vor anderen passieren. Doch wie sag ich's meinem Kind?

Es passiert im Kindergarten, auf dem Spielplatz oder mitten auf einer Familienfeier: Das Kind fängt plötzlich an, seine Genitale zu stimulieren - manchmal mit der Hand, aber auch mit Gegenständen oder durch Rumzuckeln mit verschränkten Beinen. Eltern ist das unangenehm. Doch wie sollten sie reagieren?

„Eltern sehen das durch die Erwachsenenbrille und haben ein anderes Schamgefühl“, erklärt Sozialpädagogin Dana Mundt. Sie arbeitet bei der Onlineberatung der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (bke) und erlebt oft in der Beratung, dass Eltern über kindliche Sexualität erst einmal verunsichert sind.

„Dass Kinder ihren eigenen Körper entdecken, ist aber völlig normal“, so Mundt. Es fange bereits bei Babys an, die über alle Sinne genießen. Mit rund zwei Jahren wird der eigene Körper nochmals interessanter. Damit gehe einher, dass sich die Kinder überall bewusster anfassen und erkunden, was sich schön anfühlt.