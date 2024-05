Bollerwagen, Bier und Bibel Vatertag: Herkunft, Bräuche und Feiern anderer Länder

Mit Bier und Bollerwagen durch die Gegend ziehen – diese Tradition hat seine Wurzeln in der Bibel. Seit dem 4. Jahrhundert feiern Christen an Himmelfahrt die „Aufhebung“ Jesu in den Himmel, die Rückkehr des Gottessohnes zum Vater. Später zogen die Gläubigen an diesem Tag um die Felder und baten um eine gute Ernte.