Familie : Weihnachtsmalwettbewerb 2022 – 10 Kinder freuen sich über Gutscheine von der bastelstube Leyendecker

Im November riefen der Trierische Volksfreund und die bastelstube Leyendecker zum großen Kinder-Weihnachtsmalwettbewerb auf. Zahlreiche Kinder aus der Region beteiligten sich daraufhin an der Aktion und schickten uns ihre schönsten Bilder zu. Hier gibt es alle Zeichnungen zur Ansicht.

Für die Redaktion ist es in jedem Jahr ein ganz besonderer Tag, wenn es schließlich darum geht, aus all den liebevoll gestalteten Kunstwerken die originellsten Bilder herauszusuchen. Rund 160 Fotos wurden eingesandt. Leider können daher nicht alle gemalten Bilder für die Weihnachtsbeilage berücksichtigt werden. Die Auswahl war auch in diesem Jahr extrem schwierig. Aber Sie finden alle Zeichnungen in unseren Bildergalerien.