Der Betreuungsbedarf steigt : Weiterhin große Lücke bei Kita-Plätzen für die Kleinsten

Berlin In Deutschland klafft immer noch eine große Lücke beiden Kita-Plätzen für Kinder unter drei Jahren. Die Einrichtungenhaben nicht nur Personalprobleme, wie eine Bertelsmann-Studie gezeigt hat.

Das Institut hat dafür gegengerechnet, wie viele Eltern von Kindern unter drei sich einen Betreuungsplatz wünschen - das sind nach Angaben des Bundesfamilienministeriums 47,7 Prozent - und wie viele Kinder in diesem Alter tatsächlich betreut werden - laut aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamts vom Donnerstag sind das rund 818 000.

Die Lücke zwischen Kitaplatzbedarf und Angebot für Unter-Dreijährige

hat sich in den vergangenen fünf Jahren weiter vergrößert, obwohl

parallel auch die Zahl der Kinderbetreuungseinrichtungen gestiegen

ist. Mehrere Gründe werden angegeben: Der Anstieg der Zahl der Kinder

in diesem Alter durch Zuwanderung und Geburtenzunahme: Im Jahr 2013

lebten in Deutschland 2,04 Millionen Kinder unter drei, im vorigen

Jahr waren es 2,38 Millionen. Der Bedarf für mehr Betreuungsplätze

ist aber auch darauf zurückzuführen, dass sich heute mehr Eltern

kleiner Kinder einen Kita-Platz wünschen als noch vor ein paar

Jahren.