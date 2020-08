60er-Jahre-Kneipe im Altenheim : Welches Pflegemodell Demenzkranken helfen könnte

Duisburg Die Zahl der Demenzkranken nimmt rasant zu - auch in Altenheimen. Die Häuser brauchen neue Konzepte für ein würdiges und aktives Zusammenleben. Die kann man sich im einstigen Alltag abgucken und ihn nachbauen - etwa mit einer Kneipe im Heim wie aus den 60ern.

Im Malteserstift St. Nikolaus in Duisburg haben Mitarbeiter eine Kneipe im Originalstil der 1960er Jahre aufgebaut. Das Angebot soll die Bewohner, von denen heute viele dement sind, in ihren Alltag mit 20 oder 30 zurückversetzen. Schlagermusik, das Köpi-Schild an der Wand, durcheinanderschwirrende Stimmen am Tresen - all das soll die versinkenden Erinnerungen der Menschen wiedererwecken - mit erstaunlicher Wirkung.