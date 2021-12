Studie : Weniger Alkoholkonsum von Schülern im Corona-Jahr 2020

Hamburg Kontaktbeschränkungen und geschlossene Clubs: Im Corona-Jahr 2020 traten weniger Probleme durch Alkohol- und Drogenkonsum bei Jugendlichen auf. Das stimmt zunächst positiv, ist aber nur eine Seite der Medaille.

Rückgang auch bei Tabak und anderen Drogen

Mehr Jugendliche neu an Depressionen erkrankt

Die Daten zu Depressionen zeigen, dass acht Prozent mehr Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren neu an Depression erkrankten. Mädchen seien hier im späten Jugendalter dreimal so häufig wegen Depressionen in Behandlung gewesen wie gleichaltrige Jungen. Bei den Fünf- bis Zwölfjährigen erkrankten knapp zwölf Prozent weniger an Depressionen. Diese Altersgruppe wies dem Report zufolge aber deutlich mehr neue Fälle von Fettleibigkeit auf. So habe es im Vergleich zum Vorjahr 16 Prozent mehr Grundschulkinder gegeben, die neu an Adipositas erkrankt seien. Bei den älteren Teenagern blieb die Zahl demnach konstant.