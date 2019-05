Streit beim Einkauf : Wenn das Kind den Laden zusammenschreit

Fürth Die Einkaufsrunde mit Kind durch den Supermarkt kann zur Tortur werden - bis es sich schließlich direkt vor der Kasse brüllend auf den Boden schmeißt, in dem Mama oder Papa am liebsten versinken würden.

Mutter und Vater wissen in der Regel, wann sie mit so einem Ausraster rechnen müssen - etwa wenn die Kleinen müde sind. „Deshalb sollte man schon im Vorfeld den Tagesablauf so planen, dass das Risiko minimiert wird“, rät Dorothea Jung von der Onlineberatung der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung.