Gewichtsverlust : Wenn im Alter ungewollt die Kilos purzeln

Vor einiger Zeit noch 65, heute nur noch 55 Kilogramm: Verlieren ältere Menschen binnen eines halben Jahres mehr als zehn Prozent an Gewicht, wird es kritisch. Foto: Kai Remmers/dpa-tmn

Herne Wenn Senioren immer mehr abnehmen, steckt nicht zwangsläufig eine Krankheit dahinter. Mitunter spielen ganz andere Faktoren eine Rolle. Wie lässt sich gegensteuern?

Ein paar Kilos weniger auf die Waage zu bringen schadet bei vielen Menschen nicht. Doch im Alter ist das anders. Bei Senioren kann ein Gewichtsverlust unangenehme Folgen haben, „weil sie dabei neben Leistungsfähigkeit auch Muskulatur verlieren“, sagt Prof. Rainer Wirth, Direktor der Klinik für Altersmedizin und Frührehabilitation am Marien Hospital in Herne.

Doch wann ist das bedenklich? „Kritisch wird es, wenn ein älterer Mensch über zehn Prozent seines Körpergewichts innerhalb eines halben Jahres verliert“, erklärt Prof. Matthias Banasch, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin mit Gastroenterologie und Onkologie am Florence-Nightingale-Krankenhaus in Düsseldorf.

„Oft lässt sich die Ursache für den ungewollten Gewichtsverlust schon bei einem Gespräch mit dem Patienten eingrenzen“, sagt Banasch. Ein Beispiel: Ein Mann isst seit dem Tod der Frau nicht mehr regelmäßig. Zur Trauer über den Verlust kommt hinzu, dass die Frau Jahrzehnte lang für das Kochen im Haushalt zuständig war. In solch einem Fall könne im Arztgespräch bereits der Tipp helfen, sich Mahlzeiten per „Essen auf Rädern“ nach Hause liefern zu lassen, sagt der Mediziner.

Lieber in Gesellschaft essen und stärker würzen

Ein weiterer Aspekt: „Viele Menschen sind im Alter oft einsam und kommen nicht damit klar, alleine essen zu müssen“, erklärt Wirth. Sie sollten daher so oft wie möglich in Gesellschaft speisen und dazu zum Beispiel Angehörige, Freunde oder Nachbarn einladen.

Wichtig ist, dabei genügend Eiweiß zu sich zu nehmen, betont Rainer Wirth. Dies beugt altersbedingtem Muskelschwund vor. Eiweißhaltig sind Fleisch, Fisch, Eier, Käse und Milch, aber auch Erbsen und Linsen. Für den Muskelerhalt braucht der Körper auch Mineralstoffe und Vitamine - also sollte man viel frisches Obst und Gemüse, Nüsse, Vollkornprodukte und gesunde Öle wie Oliven- oder Rapsöl verzehren.

Damit der Spaß am Essen nicht verloren geht und weil das Auge bekanntlich mitisst, sollte das Gericht appetitlich auf dem Teller angerichtet sein - und nicht einfach lieblos angehäuft. Wer unter Schluckstörungen leidet, für den bietet es sich oft an, Mahlzeiten in pürierter Form einzunehmen. „Schön dekoriert kann auch ein Brei dazu anregen, mit Appetit zuzulangen“, sagt Matthias Banasch.