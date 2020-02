Zukunftszerstörer! : Wenn Kids Eltern die rote Umweltkarte zeigen

Fürth Egal ob Urlaub in der Ferne, das dicke Auto, Fleischkonsum oder Plastik-Boxen - wenn Kinder ihre Eltern an den Umweltpranger stellen, ist der Familienfrieden dahin. Doch wie kann man ihn retten?

Als zwei Avocados in den Einkaufswagen wandern, zischt die Teenie-Tochter die Mutter an: „Du weiß schon, dass dafür 1000 Liter Wasser drauf gegangen sind?“

Beim Griff zur Sushi-Box tönt es: „Das ist doch nicht etwa Plastik?“ Und schwupps hat Mama mit der Fischpackung auch noch schwere Schuld an der Verschmutzung der Weltmeere auf sich geladen.

Noch bevor die Einkäufe im Auto verstaut sind, steht für die Jugendliche wieder einmal fest: „Du zerstörst meine Zukunft!“ Szenen, die vielen Eltern nicht fremd sein dürften. Mit drastischen Vorwürfen stehen sie am Umweltpranger. Oft reichen schon kleinere Anlässe, als einen dicken SUV zu fahren. Da ist es bereits zu viel, die Wohnung wohlig warm zu heizen oder überhaupt noch Fleisch zu essen.

Plan aufstellen, was jeder im Kleinen leisten kann

Der Sozialpädagoge würde sich darauf einlassen, einen Familienplan aufzustellen. Was kann jeder im Kleinen leisten? Was kann die Familie im Haushalt ändern? „Etwa statt literweise Plastikflaschen mit Wasser zu kaufen, könnte man einen Wassersprudler anschaffen“, schlägt der dreifache Vater vor.

Aber einen geplanten oder gar gebuchten Urlaub müsse man nicht aufgrund von Protesten des Kindes absagen. Dann sollte man allerdings auch dazu stehen, rät der Experte. Formulieren könne man es so: „Ja, mein Kind, du hast Recht. Ökologisch ist das nicht vernünftig, aber diesmal ist mir die Erholung wichtiger. Ich brauche dringend Urlaub und der wird gemacht.“ Man könne ja anbieten, dass der nächste Familienurlaub mit dem Fahrrad über die Bühne geht.

An einen Krieg der Generationen beim Thema Umwelt glaubt TV-Moderatorin und Schriftstellerin Susanne Fröhlich nicht. Aber sie findet es gut, wenn die Kinder immer mal wieder fragen: Muss das sein? „Solche Gespräche regen schon zum Nachdenken an. Und das ist doch schon was“, sagt die Autorin, die nahe Frankfurt am Main lebt.