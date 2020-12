Schaden diese Figuren? : Wenn Kinder an den Weihnachtsmann und das Christkind glauben

Wenn Kinder an den Weihnachtsmann und das Christkind glauben

Solange Kinder klein sind, dürfen sie auch an den Weihnachtsmann glauben. Das schadet ihnen laut Experten nicht. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa-tmn

Hamburg „Die Rennbahn hat dir Om...äh, das Christkind geschenkt.“ Diese Illusion halten fast alle Eltern kleiner Kinder aufrecht. Daran ist auch nichts auszusetzen - solange Zweifel erlaubt sind.

„Doch doch, den Weihnachtsmann und das Christkind gibt es ganz sicher.“ So erzählen es die meisten Eltern ihren Kindern. Aber schadet es nicht dem Vertrauen in Mama oder Papa, wenn die Kleinen herausfinden, dass dem gar nicht so ist?