Ein bisschen schräg : Wenn Kinder Marotten entwickeln

Fürth Räuspern, Zwinkern, am Ärmel lutschen: Plötzlich hat das Kind einen Spleen. Nur eine Phase? Oder ein Grund zur Sorge?

Wenn es immer wieder an den Haaren zupft, blinzelt oder sich am Kopf kratzt. Am Ärmel lutscht, bis die Spucke tropft. Jeden Abend vor dem Schlafengehen sämtliche Kuscheltiere im Bett aufreihen muss. Oder das Haus nicht mehr verlässt ohne Gummistiefel an den Füßen.